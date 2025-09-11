W nocy z wtorku na środę polską przestrzeń powietrzną naruszyło 19 rosyjskich dronów, z których część po raz pierwszy nadleciała ze strony Białorusi. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał Maciej Klisz, osobiście wydał rozkazy o zestrzeleniu obcych obiektów. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił sojuszników, którzy aktywnie wspierali Polskę podczas operacji obronnej:

Holandia : Operowały Królewskie Siły Powietrzne Królestwa Niderlandów.

: Operowały Królewskie Siły Powietrzne Królestwa Niderlandów. Włochy : Włoskie wojska również brały udział w operacji.

: Włoskie wojska również brały udział w operacji. Niemcy : Wspierały nas niemieckie baterie Patriot, rozmieszczone wokół lotniska Jasionka.

: Wspierały nas niemieckie baterie Patriot, rozmieszczone wokół lotniska Jasionka. Australia: Polska była również w kontakcie z tym państwem.

Dodatkowo, w operacji uczestniczyły polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne, samoloty wczesnego ostrzegania AWACS, dwa myśliwce F-35 i dwa F-16, a także śmigłowce bojowe Mi-24 oraz wielozadaniowe M-17 i Black Hawk.

Szef MON zaznaczył, że cały proces odbywał się w stałych konsultacjach z Sojuszniczym Dowództwem Sił Połączonych NATO w Brunssum. Wspólne decyzje, wspólne działania, koordynacja. NATO zgadało egzamin, NATO nie uległo rosyjskiej presji - mówił.

Poszukiwania szczątków i reakcja władz

Wojsko i służby nadal poszukują szczątków zestrzelonych maszyn. Według ostatnich danych MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów. Premier Donald Tusk już w środę przedstawił w Sejmie stanowisko rządu, podkreślając "bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej". Zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Tusk, odbyli szereg rozmów telefonicznych z liderami światowymi. Prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, co, jak przekazał, "potwierdziło sojuszniczą jedność". Premier Tusk rozmawiał m.in. z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO, premierami Włoch, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz kanclerzem Niemiec. Przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej kraju - mówił.

Kosiniak-Kamysz dodał, że "Republika Czeska, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Finowie, Bałtowie - wszyscy są w gotowości do udzielania wsparcia i deklarują konkretne wsparcie". Minister obrony Szwecji poinformował również o "pilnym wysłaniu kolejnego wsparcia do Polski, w tym środków obrony przeciwlotniczej i samolotów".

Posiedzenie RBN

W czwartek na godzinę 17:00 prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, aby omówić dalsze kroki i koordynację działań.