Rosyjskie drony nad Polską. Jest reakcja Chin

Chiny mają nadzieję, że strony będą w stanie rozwiązać wszelkie spory poprzez dialog i konsultacje - powiedział rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian, zapytany o komentarz w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Reklama

Rzecznik stwierdził, że Chny "odnotowały kwestię" naruszenia w nocy z wtorku na środę polskiej przestrzeni powietrznej. Wyraził nadzieję, że "strony będą w stanie rozwiązać spory poprzez dialog i konsultacje".

Zapytany o udział myśliwców NATO powiedział kolejny raz, że Chiny liczą na rozwiązywanie konfliktów na drodze dialogu.

Zamknięcie granic Polski z Białorusią. Apel Pekinu

W nawiązaniu do decyzji Polski o całkowitym zamknięciu granic z Białorusią, chiński rzecznik Lin Jian wyraził nadzieję, że władze w Warszawie zadbają o to, by pociągi ekspresowe mogły nadal sprawnie kursować, co ma fundamentalne znaczenie dla stabilności globalnych łańcuchów dostaw i handlu.

Ekspres kolejowy Chiny-Europa jest flagowym projektem współpracy między Chinami a Polską oraz współpracy między Chinami a UE, który służy interesom obu stron - ocenił Lin.