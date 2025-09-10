Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy gen. Keith Kellogg był w drodze do Polski w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną – donosi CNN.
Według telewizji, która powołuje się na źródła zaznajomione z podróżą Kellogga, był on w drodze do Polski, kiedy miało miejsce naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.
Wizyta Kelloga w Ukrainie
CNN nie podała, czy wysłannik prezydenta dotarł już do Polski, lecz miał on w kolejnych dniach odwiedzić Ukrainę.
Spotkanie Kelloga z Sikorskim
Doradca Trumpa spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim, podczas tej rozmowy miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z "koalicji chętnych".
