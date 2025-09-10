Według telewizji, która powołuje się na źródła zaznajomione z podróżą Kellogga, był on w drodze do Polski, kiedy miało miejsce naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

Wizyta Kelloga w Ukrainie

CNN nie podała, czy wysłannik prezydenta dotarł już do Polski, lecz miał on w kolejnych dniach odwiedzić Ukrainę.

Spotkanie Kelloga z Sikorskim

Doradca Trumpa spotkał się w miniony czwartek z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim, podczas tej rozmowy miał zrelacjonować wicepremierowi przebieg telekonferencji Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami z "koalicji chętnych".