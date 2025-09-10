"Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie" – oświadczył w środę rzecznik sekretarza generalnego NATO Antonio Guterresa, Stephane Dujarric.
Sytuacja ta "pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji tego niszczycielskiego konfliktu" – oznajmił.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Jak podkreśliło, "jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli".
Zestrzelenie dronów stanowiących zagrożenie
Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez wojska polskie i sojusznicze.
