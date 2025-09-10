"Zaproponowałem Polsce naszą pomoc, szkolenia i doświadczenie w zwalczaniu rosyjskich dronów, w szczególności Shahedów. Uzgodniliśmy z Donaldem odpowiednią współpracę na szczeblu wojskowym. Będziemy również koordynować działania ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO" – napisał Wołodymyr Zełenski na platformie X.

Zełenski: To zupełnie inny poziom eskalacji

Prezydent Ukrainy powiadomił, że w rozmowie z premierem Polski głównym tematem były rosyjskie drony, które minionej nocy ponownie zaatakowały Ukrainę i naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Podkreślił, że incydenty z pojedynczymi rosyjskimi dronami zdarzały się wcześniej na wschodniej flance NATO, m.in. w Rumunii, ale tym razem sytuacja była znacznie poważniejsza. "To zupełnie inny poziom eskalacji ze strony Rosji i musi być odpowiednia reakcja" – oświadczył.

Zełenski przekazał, że Tusk poinformował go o skutkach i ustalonych już okolicznościach ataku. Jak zauważył, szczątki rosyjskich dronów, w tym irańskich Shahedów, znaleziono w wielu miasteczkach i wsiach Polski. Ukraińskie wojsko od nocy przekazuje stronie polskiej wszystkie dostępne dane i współpraca w tym zakresie jest kontynuowana.

Zełenski: Ukraina od dawna proponuje konkretne rozwiązania

Według Zełenskiego przyczyny tak zuchwałego działania Rosji są oczywiste, dlatego konieczna jest wspólna praca nad systemem obrony powietrznej i stworzenie skutecznej tarczy nad Europą.

"Ukraina od dawna to proponuje, istnieją konkretne rozwiązania. Musimy razem reagować na wszystkie obecne wyzwania i być przygotowani na potencjalne zagrożenia dla wszystkich Europejczyków" – stwierdził. Dodał, że konieczne jest także wspólne zwiększenie finansowania produkcji dronów przechwytujących, które już dowiodły swojej skuteczności.

Bezprecedensowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.