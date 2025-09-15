"Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu" — napisał Donald Tusk w serwisie X.

Jak dodał premier, sprawa jest badana przez policję, która ustala zarówno motywy, jak i szczegółowe okoliczności zdarzenia.

W nocy z 9 na 10 września doszło do serii naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Maszyny, które mogły zagrozić bezpieczeństwu, zostały zniszczone przez polskie oraz sojusznicze lotnictwo. Była to pierwsza sytuacja w najnowszej historii kraju, gdy nasze Siły Powietrzne użyły uzbrojenia nad terytorium Polski.

Konsekwencje incydentu szybko odbiły się w Europie. Czechy i Holandia zapowiedziały wzmocnienie wsparcia wojskowego dla Polski, a ambasadorowie Rosji zostali wezwani do ministerstw spraw zagranicznych m.in. w Norwegii i Wielkiej Brytanii.