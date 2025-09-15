"Kilkadziesiąt minut temu w galerii handlowej w Toruniu doszło do dramatycznego incydentu. Na terenie kina znajdującego się w budynku zawalił się dach" – informowano w pierwszych relacjach.

Straż pożarna potwierdza, że runęło około 100 metrów kwadratowych konstrukcji. – Spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych – przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, rzeczniczka Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.

Na miejscu natychmiast pojawiły się cztery zastępy strażaków, które zabezpieczyły teren. Klienci zostali sprawnie wyprowadzeni z obiektu.

Skala ewakuacji

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, poinformował, że z galerii trzeba było ewakuować wszystkich odwiedzających i pracowników. "W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu" – napisał Gulewski w mediach społecznościowych.

Samorządowiec dodał, że na miejsce wezwano inspektora nadzoru budowlanego, który oceni bezpieczeństwo pozostałej części galerii. "Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim" – zapewnił.

