Ziobro przyznał: Inicjowałem zakup Pegasusa

W poniedziałek Zbigniew Ziobro zeznał przed komisją śledczą, że to on był inicjatorem zakupu systemu Pegasus. Polityk tłumaczył też, że przecieki z materiałów się zdarzają. Jedną z osób inwigilowanych był Krzysztof Brejza, szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2019 roku.

Brejza: To była prywatna sprawa Ziobry

Brejza przypomniał, że treści z jego telefonu trafiały do mediów sprzyjających PiS. Twierdzi, że były one zmanipulowane. Tworzono maila złożonego z 20 starych SMS-ów, a potem publikowali w TVP, która miała wielomilionowe zasięgi. Działali w sposób bardzo niegodziwy – powiedział w TOK FM. Według niego inwigilacja nie miała związku z walką z przestępczością. To była prywatna sprawa Ziobry – podkreślił.

"Szedł jak dzik w kukurydzę"

Brejza nie ma wątpliwości, że Ziobro działał z ogromnym zapałem. To nie jest przypadek, że on z takim zapałem brnął w tę sprawę. Szedł jak dzik w kukurydzę i niestety, teraz musi się zmierzyć z prawdą – mówił. System Pegasus określił jako "cybernetyczną broń", używaną do zbierania haków na politycznych przeciwników.

Apel o ujawnienie listy inwigilowanych

Brejza popiera ujawnienie listy polityków, którzy byli podsłuchiwani Pegasusem, a potem nie usłyszeli żadnych zarzutów. Zastrzega jednak, że prokuratura powinna wcześniej zapytać ich o zgodę na publikację nazwisk.

Prowadząca audycję Dominika Wielowieyska zauważyła, że od zmiany władzy minęły dwa lata, a w kwestii rozliczeń niewiele się dzieje. Ma pani rację, chciałbym, żeby prokuratura finalizowała decyzje – odpowiedział Brejza.