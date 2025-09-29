Sąd wyraził zgodę, aby polityka zatrzymała policja i doprowadziła na przesłuchanie. Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję, gdy tylko wyszedł z samolotu, którym przyleciał z Brukseli do Warszawy. Zbigniew Ziobro jest deputowanym w Parlamencie Europejskim.

Rok bezskutecznych starań o przesłuchanie Ziobry

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa chce przesłuchać Ziobrę od ponad roku. Do tej pory b. minister kilkukrotnie nie stawił się na jej posiedzeniach. W połowie września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o ponownym zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji.

Zbigniew Ziobro uważa komisję za nielegalną

Były minister uważa, że komisja działa nielegalnie, uzasadniając to wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 10 września ub.r. stwierdzającym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji jest niekonstytucyjna. W marcu ub.r. Sejm podjął jednak uchwałę, w której stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm, wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Co bada komisja ds. Pegasusa?

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd m.in. przez NIK informacji, Pegasusa zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.

Co to jest Pegasus?

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Kto był inwigilowany za pomocą Pegasusa?

Za pomocą Pegasusa, jak donoszą media, inwigilowano m.in. Krzysztofę Brejzę, Romana Giertycha, Michała Kołodziejczaka, Jacka Karnowskiego, Krzysztof Brejza, Ryszarda Brejzę, Adama Hoffmana, Michała Kołodziejczaka, Andrzeja Malinowskiego, Pawła Tamborskiego, Grzegorza Napieralskiego, Waldemara Skrzypczaka i Sławomira Nowaka. Kontrolowani Pegasusem mieli być również pracownicy NIK oraz osoby, związane z poprzednim obozem władzy, takie jak np. Marek Suski, Ryszard Czarnecki czy Adam Bielan.

Dlaczego Zbigniew Ziobro musi zeznawać?

Ministerstwo Sprawiedliwości pod wodzą Adama Bodnara, opublikowało w kwietniu odtajnione dokumenty dotyczące zakupu systemu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Okazuje się, że ówczesny szef CBA Ernest Bejda zwrócił się w 2017 roku do ministra Zbigniewa Ziobry o przekazanie 25 milionów złotych na ten cel. Ostatecznie umowę o przesłanie środków podpisał ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który bezpośrednio podlegał Zbigniewowi Ziobrze. MS stwierdziło, publikując dokumenty, że podstawą prawną przelania kilkudziesięciu milionów z Funduszu Sprawiedliwości do CBA było zmienione przez Ziobrę w 2017 roku rozporządzenie, dotyczące Funduszu. Zmiana w rozporządzeniu pozwalała Ziobrze i jego ludziom swobodnie dysponować środkami z Funduszu bez organizowania konkursów i parlamentarnej kontroli.