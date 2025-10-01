Banki nie powinny protestować, a wręcz zabiegać o większy CIT

Na środowej konferencji prasowej na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba – Lipa wicepremier był pytany o sugestie otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące weta do ustawy, która zakłada podniesienie podatku CIT od banków.

- Liczę, że pan prezydent zaakceptuje tę strategię nieobciążania polskich rodzin, ale też szukania możliwości pozyskania pieniędzy na bezpieczeństwo, na przykład od tych, którym tych pieniędzy nie brakuje – powiedział. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jeśli Polska nie będzie bezpieczna, to banki nie będą mogły prowadzić swojej działalności.

- Uważam, że banki powinny zabiegać o ten podatek. Powinny same apelować do prezydenta (żeby podpisał ustawę – PAP), bo to jest też w ich interesie - dodał.

Szef MON zaznaczył, że jeżeli Polska ma być bezpieczna, to potrzebne są pieniądze. Przypomniał, że nasz kraj wydaje najwięcej na obronność ze wszystkich państw NATO, ale „musimy wydawać jeszcze więcej”. - Bo leżymy w takim, a nie innym miejscu na mapie świata, jesteśmy w takim, a nie innym zagrożeniu. Rosja prowokuje cały czas – mówił Kosiniak-Kamysz. W ocenie lidera PSL do tej pory na bezpieczeństwo składali się wszyscy podatnicy, ale nie banki.

Większy CIT dla banków to ogromny zastrzyk gotówki do budżetu

- Instytucje finansowe nie składały się tak, jak powinny. Teraz mają taką szansę, więc liczę, że pan prezydent zaakceptuje (ustawę – PAP), chroniąc finanse polskich rodzin. Pomyślmy o ich bezpieczeństwie i opodatkujmy tych, którym tych pieniędzy po prostu nie brakuje, a bankom na pewno ich nie brakuje – powiedział wicepremier.

We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o CIT, według którego w 2026 r. stawka CIT płacona przez banki wyniesie 30 proc., w 2027 r. będzie to 26 proc., a od 2028 r. stawka ta wyniesie 23 proc. (obecnie jest to 19 proc.). W projekcie resortu finansów, poza podniesieniem stawki CIT, zapisano obniżkę stawki podatku bankowego. Obecnie wynosi ona 0,0366 proc. podstawy opodatkowania, w roku 2027 ma być to 0,0329 proc., a od roku 2028 - 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

W przyszłym roku, jak wynika z dołączonej do projektu Oceny Skutków Regulacji, z podwyżki CIT budżet ma uzyskać 6,6 mld zł, a w ciągu 10 lat – łącznie 38,2 mld zł. Z kolei na obniżce podatku bankowego budżet ma do roku 2035 r. stracić 14,8 mld zł. Łącznie więc w ciągu najbliższych 10 lat budżet ma zyskać 14,8 mld zł.

Zgodnie z projektem przepisy dotyczące zmian w podatku dochodowym od banków mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r., zaś te odnoszące się do podatku bankowego – od 1 stycznia 2027 r.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów banki są jednymi z największych płatników podatku CIT. Jak wynika z danych publikowanych przez resort, Bank Pekao za 2024 r. zapłacił ponad 1,9 mld zł podatku CIT. Z danych MF wynika też, że Santander Bank Polska opłacił ponad 1,5 mld zł, ING Bank Śląski - ponad 828,4 mln zł, mBank - ponad 736,7 mln zł, Alior Bank - ponad 557 mln zł, Millenium - ponad 339,3 mln zł, a Deutsche Bank Polska - ok. 288 mln zł. W przypadku PKO Banku Polskiego resort finansów opublikował jedynie podatek opłacony przez grupę kapitałową, sam bank - jak wynika z jego sprawozdania finansowego za ubiegły rok - zapłacił 2,5 mld zł CIT.

Rząd chce podniesienia CIT, ale banki i prezydent już niekoniecznie

Związek Banków Polskich, komentując pod koniec sierpnia br. propozycję podniesienia podatku dochodowego dla banków, podkreślił, że „sektor bankowy jest największym płatnikiem podatków ze wszystkich sektorów gospodarki”. - W zeszłym roku banki zapłaciły ponad 13 mld zł CIT-u, czyli co czwarta złotówka z CIT pochodziła od banków. Banki zapłaciły też 6 mld zł podatku bankowego i odprowadziły ponad 3,5 mld zł dywidend do Skarbu Państwa - wyliczał wówczas prezes ZBP Tadeusz Białek.

Prezydent Nawrocki pod koniec sierpnia na posiedzeniu Rady Gabinetowej mówił w kontekście ewentualnych podwyżek różnych podatków, że nie zamierza ich akceptować i uznaje, że strona rządowa musi wkładać więcej wysiłku w uszczelnianie systemu podatkowego. Szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki pytany pod koniec sierpnia czy Nawrocki zawetuje ustawy podwyższające akcyzę na alkohol czy CIT dla banków powiedział, że „rząd powinien szukać innego źródła dochodów, niż sięganie do kieszeni Polek i Polaków”.