Prezydent USA Donald Trump od początku swojej kadencji próbuje doprowadzić do rozpoczęcia procesu pokojowego. W sierpniu spotkał się z przywódcą Rosji na Alasce. Rozmowa z Władimirem Putinem dotyczyła między innymi zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, nie przyniosła jednak przełomu w tej sprawie.

Putin "papierowym tygrysem"?

We wtorek Donald Trump w oficjalnym wystąpieniu do setek generałów w bazie w Wirginii, stwierdził m.in., że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem, ponieważ nie zakończył wojny przeciwko Ukrainie. "Powiedziałem Putinowi: nie wygląda to dobrze. Toczysz od czterech lat wojnę, która powinna zająć tydzień. Czy jesteś papierowym tygrysem?" - kontynuował prezydent USA.

Reklama

Tak myśli większość Polaków

Reklama

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia ZET, zapytał Polaków "Czy Pana / Pani zdaniem Donald Trump przekona Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie?". 67,7 proc Polaków jest zdania, że Donaldowi Trumpowi nie uda się przekonać Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Przeciwnego zdania jest 22,6 proc. ankietowanych - wynika z sondażu IBRIS dla Radia Zet.

Złudzeń brak

W wynikach, przeważyły odpowiedzi negatywne. 39 proc. respondentów uważa, że prezydent USA "raczej nie" zdoła przekonać prezydenta Rosji do zakończenia toczącego się od 3 lat konfliktu. 28,7 proc. uczestników udzieliła odpowiedzi "zdecydowanie nie". Natomiast przeciwnego zdania jest 21,7 proc. ankietowanych, którzy odpowiedzieli "raczej tak", a także 0,9 proc., którzy zaznaczyli "zdecydowanie tak". 9,7 proc. nie wie, bądź nie ma zdania w tym temacie.