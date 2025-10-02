Z sondażu przeprowadzonego 19–20 września 2025 r. na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków wynika, że prezydent Nawrocki cieszy się społecznym zaufaniem, którego dziś mogą mu zazdrościć niemal wszyscy politycy.

38 proc. badanych uznało, że Nawrocki "zdecydowanie dobrze" wypełnia swoje obowiązki, a kolejne 13,6 proc. oceniło je jako "raczej dobre". Łącznie daje to 51,6 proc. ocen pozytywnych.

Nawrocki wygrywa z Tuskiem?! Nowy sondaż to policzek dla premiera

Dla porównania, premier Donald Tusk w analogicznym badaniu zebrał tylko 39,7 proc. ocen pozytywnych, a aż 53,3 proc. respondentów wyraziło opinię negatywną. To różnica ponad 15 punktów procentowych na korzyść prezydenta.

Nawrocki, mimo dobrych not, nie jest wolny od krytyki. Jego działalność 23,3 proc. Polaków określiło jako "zdecydowanie złą", a 14,7 proc. jako "raczej złą", co łącznie daje 38 proc. negatywnych ocen – i wciąż oznacza lepszy wynik niż w przypadku szefa rządu.

Warto zwrócić uwagę również na poziom niezdecydowania. W przypadku prezydenta 10,4 proc. respondentów zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć", co może sugerować, że jego działania nie budzą aż takich emocji, jak działania premiera. U Tuska odsetek niezdecydowanych był niższy – 7,1 proc.

Źródło: ONET.