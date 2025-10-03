Ziobro, który przez wiele miesięcy unikał komisji, został doprowadzony na przesłuchanie przez policję – zatrzymano go na warszawskim lotnisku. Wciąż kwestionuje legalność komisji, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Podczas przesłuchania przyznał jednak jednoznacznie: "byłem inicjatorem zakupu" oprogramowania szpiegowskiego.

Te słowa wystarczyły, by przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ziobro przesłuchany i co z tego?! Polacy nie mają złudzeń

Mimo medialnego rozgłosu wokół sprawy, społeczne nastroje są dalekie od optymizmu. Z badania przeprowadzonego przez SW Research dla Onetu wynika, że aż 45,5 proc. respondentów nie wierzy, że komisja ds. Pegasusa wyjaśni sprawę. Tylko 14 proc. ma nadzieję na jakiekolwiek realne efekty jej prac. Z kolei 40,5 proc. badanych nie potrafiło zająć stanowiska.

Reklama

Sondaż został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 30 września – 1 października 2025 r. na reprezentatywnej próbie 824 dorosłych Polaków. Za realizację badania odpowiadała agencja SW Research.

Źródło: ONET