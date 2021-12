Gdy wprowadzono stan wojenny, krytykowałem to, przez co zostałem po prostu zdegradowany z prokuratury wojewódzkiej do rejonowej – powiedział sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz w programie "Nie da się ukryć".

Odniósł się w ten sposób do zarzutów, iż w latach '80 nie pomagał opozycjonistom. Na antenie TVP Info sędzia TK opowiedział, w jaki sposób doprowadził do umorzenia sprawy Antoniego Pikula, który był "jedynką" na liście wyborczej KO. Uważa on, że Piotrowicz mu nie pomógł. Reklama