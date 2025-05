"Domagamy się od Trzaskowskiego poparcia transportowych postulatów Ostatniego Pokolenia i organizacji spotkania z Donaldem Tuskiem" - napisali swoim profilu w mediach społecznościowych członkowie organizacji. "Czas przestać chować głowę w piasek i usiąść do stołu Panie Trzaskowski. Pali się już nie tylko planeta, ale i Panu pod stopami. Teraz się spotkacie rozmawiać?" - nawołują.

Zapowiedzieli, że zostaną w sztabie, dopóki Trzaskowski się z nimi nie spotka. "Tak się kończy używania antyludzkiego języka skrajnej prawicy Panie Trzaskowski" - czytamy w kolejnym wpisie.

Ostatnie Pokolenie: "Na kryzysie klimatycznym najbardziej zyskują faszyści"

Ostatnie Pokolenie to organizacja, która przede wszystkim chce zwrócić uwagę na zmiany klimatu i domaga się konkretnych działań. "Ziemia na polach przypomina pustynię. Do końca wieku od 1 do 3 miliardów ludzi zostanie uchodźcami. Na kryzysie klimatycznym najbardziej zyskują faszyści. Doszli już do władzy w USA, mają rekordowe poparcie w Niemczech. Teraz mogą wygrać wybory prezydenckie w Polsce. To, co zrobimy dzisiaj ukształtuje los ludzkości" - czytamy na stronie organizacji.

Młodzi ludzie z Ostatniego Pokolenia czują się spadkobiercami Solidarności. "Kontynuujemy długą tradycję nieposłuszeństwa obywatelskiego. Wiemy, że zmiana społeczna wymaga zakłóceń i poświęcenia, dzięki przykładowi jaki dali nam nasi przodkowie - walcząc o prawa obywatelskie, prawa kobiet i prawa pracowników. Uczymy się od naszych krewnych, którzy obalili poprzedni reżim w ramach Solidarności" - napisali.