Rzecznik nie odpowiedział wprost na pytanie o datę, lecz potwierdził, że wojska zostały przeniesione do innych baz w Polsce, a zmiana nie wpłynęła na operacje wspierające dostarczanie pomocy Ukrainie.

Pierwotnie relokacja amerykańskich żołnierzy z tymczasowej bazy nieopodal Rzeszowa została ogłoszona 7 kwietnia, zaś decyzja o zmianie miała zapaść jeszcze za kadencji prezydenta Joe Bidena i miała związek m.in. z przeniesieniem dowództwa misji wsparcia Ukrainy z USA do NATO.

Ostatni żołnierze USA wyjechali z Jasionki. Pentagon uspokaja, ale pytania pozostają

Instalacje w Jasionce przez ponad trzy lata służyły jako miejsce pobytu sił USA biorących udział w misji.

"Obiekty w Jasionce miały charakter tymczasowy, a przeniesienie operacji, takich jak zaopatrzenie, magazynowanie i transport, do stałych lokalizacji w innym miejscu w kraju, gdzie znajduje się trwalsza infrastruktura, lepiej ułatwia te operacje" – wyjaśniał wówczas inny rzecznik US Army, płk Michael Weisman.