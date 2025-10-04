Atak Rosji uderzył w kluczowy punkt komunikacyjny, mając na celu pociąg pasażerski relacji Szostka-Kijów. Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w Szostce, uderzając w infrastrukturę cywilną i pociąg pasażerski. Prezydent Zełenski przekazał, że był to atak dronowy. Co najmniej 30 osób zostało rannych, w tym pasażerowie i pracownicy Ukrzaliznyci (ukraińskich kolei państwowych).

Alarm lotniczy

Na miejscu natychmiastowo rozpoczęły pracę służby ratunkowe, ratownicy i lekarze. Tymczasowa szefowa administracji rejonu, Oksana Tarasiuk, poinformowała, że poszkodowanych przewieziono do szpitala. Jeden z wagonów zaatakowanego pociągu wciąż płonie. W obwodzie nadal obowiązuje alarm lotniczy.

Reklama

Reakcja Zełenskiego: To terror

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostro potępił rosyjski atak, podkreślając jego celowy charakter. Zełenski zaznaczył, że siły rosyjskie nie mogły nie wiedzieć, iż atakują ludność cywilną i jest to terror, którego "świat nie ma prawa ignorować". Prezydent podkreślił, że tylko siła może zmusić Rosję do zaprzestania tych działań. Wezwał Europę i Amerykę do realizacji zdecydowanych oświadczeń, bo "już dawno nadszedł czas, aby je wszystkie zrealizować". "Każdego dnia Rosja odbiera ludziom życie" – podsumował Zełenski, dołączając wideo pokazujące skalę zniszczeń.