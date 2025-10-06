Intensywne dostawy uzbrojenia z Korei Północnej do Rosji

Dostawy realizowane przez Koreę Północną obejmują ok. 200-260 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich na miesiąc. Do Rosji dostarczane są także systemy artyleryjskie, w tym m.in. ciężkie haubice M-1978 Koksan o kalibrze 170mm oraz zestawy rakietowe KN-25 o kalibrze 600mm.

Korea Północna dostarcza Rosji także wyrzutnie i pociski balistyczne krótkiego zasięgu KN-23 i KN-24, będące odpowiednikami rosyjskich Iskanderów. Wynika to z niedostatecznej w stosunku do potrzeb produkcji rakiet balistycznych w Rosji.

Udział żołnierzy z Korei Północnej w walkach na Ukrainie

W wojnie z Ukrainą biorą udział także żołnierze z Korei Północnej – według informacji ukraińskich służb wywiadowczych zostali skierowani do działań w czasie walk w obwodzie kurskim w 2024 roku. Z 11 tysięcy żołnierzy północnokoreańskich ok. 4 tysiące zginęło lub zostało rannych. Obecnie koreański kontyngent w Rosji ma liczyć około tysiąca żołnierzy.

Ponadto, według danych ukraińskiego wywiadu, Rosja zwiększa zatrudnienie imigrantów z Korei Północnej ze względu na braki pracowników wynikające z mobilizacji do własnych sił zbrojnych. Liczba północnokoreańskich pracowników ma wynosić obecnie ok. 18 tysięcy, a plany zakładają sprowadzenie kolejnych 26 tysięcy, z czego ok. 6 tysięcy miałoby trafić do prac budowlanych na okupowanych przez Rosję terytoriach ukraińskich.