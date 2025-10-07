Trzej naukowcy pracujący na amerykańskich uczelniach John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis zostali laureatami tegorocznej nagrody Nobla z fizyki - za osiągnięcia w dziedzinie mechaniki kwantowej.
Jak podał Komitet Noblowski, naukowcy zostali nagrodzeni "za odkrycie makroskopowego kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym".
Nagrodą, w wysokości 11 mln koron szwedzkich, podzielą się po równo.
