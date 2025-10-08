O urodzinach Putina informowały rosyjskie agencje. "Podczas rozmowy telefonicznej prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan złożył Władimirowi Putinowi najlepsze życzenia z okazji urodzin. Przywódcy poruszyli kilka bieżących kwestii współpracy dwustronnej i wymienili poglądy na temat rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie i wokół Ukrainy. Uzgodniono dalsze kontakty" - podał rosyjski resort spraw zagranicznych.

Życzenia dla Putina od polskiej partii

Życzenia rosyjskiemu dyktatorowi złożyli też na oficjalnym profilu na platformie X politycy partii KORWIN, skupieni wokół Janusza Korwin-Mikkego. Co ciekawe, partia napisała je w imieniu wszystkich Polaków.

"My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, a w związku z pełnionym urzędem życzymy udanej batalii o istnienie cywilizacji, sukcesów w krzewieniu wolnego rynku, wprowadzania jeszcze niższych podatków, obrony tradycyjnych wartości i poprawienia stosunków polsko - rosyjskich. Życzymy przede wszystkim pogonienia resztek demokracji, czyli pańskiej koronacji. Jeszcze raz - dużo zdrowia! Pełne uszanowanie" czytamy na profilu partii.

Internauci oburzeni

Początkowo internauci nie mogli uwierzyć w to, że wpis jest autentyczny. Zastanawiali się, czy ktoś włamał się na konto. Okazało się jednak, że to nie jest pomyłka.

"Nie macie przypadkiem ochoty złożyć życzeń osobiście? Zakładam, że Polacy bardzo szybko zrzuciliby się na bilet dla was w jedną stronę” – napisał jeden z internautów. "To nawet nie jest śmieszne – to jest przerażające. Jakie tradycyjne wartości? Zabójstwa opozycji, brak wolności słowa, morderstwa dziennikarzy, zabijanie ludności cywilnej na Ukrainie, to są te tradycyjne wartości?” – oburzał się inny użytkownik X.