Izrael przeprowadził naloty na Liban

Cytowane przez agencję AFP libańskie media podały, że izraelskie samoloty przeprowadziły kilka nalotów punkt sprzedaży ciężkich maszyn, w tym buldożerów i koparek.

Według armii izraelskiej ataki były wymierzone w "infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu".

"Na miejscu znajdował się sprzęt inżynieryjny wykorzystywany przez Hezbollah do odbudowy infrastruktury terrorystycznej, co stanowi naruszenie porozumień między Izraelem a Libanem” – napisała izraelska armia na portalu X.

Z powodu bombardowań na krótko odcięta została autostrada łącząca Bejrut, stolicę kraju, z południową częścią Libanu.

"Agresja nastąpiła po zawieszeniu broni w Strefie Gazy"

Prezydent Libanu Joseph Aoun potępił w sobotę nocne naloty na "obiekty cywilne” na południu kraju. Według niego „powaga tej agresji polega na tym, że nastąpiła ona po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy”.

Pomimo zawieszenia broni z 27 listopada 2024 r., kończącego trwający ponad rok konflikt między Izraelem a Hezbollahem, izraelska armia nadal przeprowadza regularne naloty w Libanie.

Na początku października ONZ poinformowała, że od momentu wejścia w życie rozejmu w Libanie zginęło 103 cywilów.