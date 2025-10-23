Potępiamy działania Rosji i wtargnięcie samolotów wojskowych w naszą przestrzeń powietrzną. Widzimy, że ostatnio takich incydentów jest coraz więcej, nie tylko w Litwie – powiedział Nauseda w komentarzu wideo opublikowanym przez urząd prezydenta.

Nie mam wątpliwości, że nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno w najbliższym czasie wezwać przedstawicieli ambasady rosyjskiej i przekazać im notę protestacyjną – zaznaczył litewski przywódca.

O wtargnięciu rosyjskich samolotów poinformowały w czwartek litewskie siły zbrojne. Rosyjskie maszyny - myśliwiec Su-30 i samolot cysterna Ił-78 - przebywały w przestrzeni powietrznej Litwy przez 18 sekund.