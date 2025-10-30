Trump traci poparcie. Nawet wierni wyborcy odwracają się od prezydenta USA

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 34 minuty temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Trump traci poparcie. Nawet wierni wyborcy odwracają się od prezydenta USA
Trump traci poparcie. Nawet wierni wyborcy odwracają się od prezydenta USA / PAP Archiwum / Kim Kyung-Hoon / POOL
Działania prezydenta USA Donalda Trumpa pozytywnie ocenia jedynie 39 proc., zaś negatywnie 58 proc. wyborców - wynika z opublikowanego w środę sondażu YouGov dla pisma The Economist. To najgorsze notowania podczas jego drugiej kadencji i kolejne już podobne badanie wskazujące na spadek poparcia.

Źródło PAP , dziennik.pl
