Trump traci poparcie. Nawet wierni wyborcy odwracają się od prezydenta USA

Działania prezydenta USA Donalda Trumpa pozytywnie ocenia jedynie 39 proc., zaś negatywnie 58 proc. wyborców - wynika z opublikowanego w środę sondażu YouGov dla pisma The Economist. To najgorsze notowania podczas jego drugiej kadencji i kolejne już podobne badanie wskazujące na spadek poparcia.
