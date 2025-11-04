Sztab Rubikonu, który wykryli specjaliści z ukraińskiego wywiadu, znajdował się w częściowo zrujnowanym budynku w Awdijiwce.

Rosyjski punkt dowodzenia zniszczony 100-kilowym ładunkiem

"Na podstawie uzyskanych współrzędnych lokalizacji wroga, specjaliści HUR w warunkach gęstej zabudowy miejskiej precyzyjnie skierowali w okupantów bezzałogowy środek (dron – PAP) FP-2, wyposażony w głowicę bojową o masie 105 kilogramów. W wyniku uderzenia zlikwidowano oficerów i operatorów dronów rosyjskiego Rubikonu, którzy znajdowali się w sztabie" – poinformował HUR.

Czym jest elitarna rosyjska jednostka dronowa Rubikon?

W komunikacie wyjaśniono, że Rubikon specjalizuje się w walce z zastosowaniem dronów, w tym bojowych. To jedna z formacji rosyjskiej armii, która wykazuje się wysokimi zdolnościami bojowymi i jest znacząco finansowana przez swoje państwo.