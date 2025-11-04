Zacharowa, nawiązując do poniedziałkowego zawalenia się średniowiecznej wieży w Wiecznym Mieście, wyraziła pogląd, że jeśli Włochy będą dalej wspierać Ukrainę, to całe runą, "od gospodarki po wieże".

Ambasador Rosji na dywaniku

Włoskie MSZ w reakcji na tę wypowiedź nazwało ją w poniedziałek "otchłanią wulgarności", a szef dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani, wezwał następnie na rozmowę ambasadora Rosji.

Do siedziby włoskiego MSZ nie przyszedł we wtorek ambasador Aleksiej Paramonow, ale jego zastępca.

MSZ: Nierozważne ataki werbalne

W komunikacie wydanym po spotkaniu resort dyplomacji podał, że w czasie rozmowy wyrażono wobec strony rosyjskiej protest z powodu "wulgarnych słów" rzeczniczki.

"Włochy nie zmienią swojej polityki zagranicznej i swoich uczuć z powodu nierozważnych ataków werbalnych. Wszystkie agresywne wypowiedzi ze strony Rosji wyłącznie umacniają ideę narodu włoskiego w sprawie obrony tego, kto został zaatakowany na drodze nielegalnej i nieusprawiedliwionej agresji, z pogwałceniem prawa międzynarodowego" – podkreślono w nocie MSZ w Rzymie.

Zawalenie się wieży w Rzymie

W wyniku zawalenia się zabytkowej wieży Torre dei Conti w pobliżu Koloseum zginął jeden robotnik, a czterech zostało rannych.