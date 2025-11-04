Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do prokuratury Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Wrocławia – podało we wtorek biuro prasowe urzędu.

Publiczne propagowanie faszyzmu

Wskazało, że zawiadomienie dotyczy "publicznego propagowania faszystowskiego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym poprzez publiczne umieszczanie plakatu w portalu wPrawo.pl pod adresem Nigdy więcej wojny! 11 listopada Marsz Polaków we Wrocławiu".

Plakat "Dawaj z nami nacjonalistami!"

Plakat promuje organizowany 11 listopada Marsz Polaków. To inicjatywa środowisk, które same określają się jako nacjonalistyczne. Na plakacie widnieje m.in. napis "Dawaj z nami nacjonalistami!". Dominująca grafika przedstawia mężczyznę trzymającego w ręku sztandar, na którym jest logo organizacji White Front Poland. W dolnym rogu widnieją przekreślone logotypy Antify, LGBT i Unii Europejskiej.

Grafika z plakatu współpracownika Goebbelsa

"Grafika bezpośrednio wykorzystuje elementy pierwotnie znajdujące się na hitlerowskim plakacie propagandowym z okresu II wojny światowej autorstwa Ludwiga Hohlweina, współpracownika Josepha Goebbelsa" – wskazało w informacji biuro prasowe urzędu miasta.

Plakat organizacji White Front Poland

Na portalu wPrawo.pl podpisano, że jest to plakat organizacji White Front Poland. Umieszczono go pod oficjalnym plakatem promującym Marsz Polaków we Wrocławiu, na którym jest informacja, że organizatorem marszu jest Fundacja Polak w Polsce Gospodarzem.