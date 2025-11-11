Niemiecka prokuratura poinformowała we wtorek o aresztowaniu w Dortmundzie 49-letniego Martina S., który posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Prokuratura zarzuca mężczyźnie finansowanie terroryzmu oraz nakłanianie do popełnienia poważnego aktu przemocy zagrażającego państwu. Martin S. miał zabiegać w darknecie o darowizny w kryptowalutach. Planował przeznaczać te środki na nagrody za zabójstwa. Aresztowany publikował także instrukcje budowy materiałów wybuchowych.

Byli kanclerze na "liście śmierci"

Według tygodnika "Der Spiegel", Martin S. stworzył szczegółową "listę śmierci". Na liście znalazło się ponad 20 osób. Wśród celów widniały nazwiska dwojga byłych niemieckich kanclerzy: Olaf Scholz i Angela Merkel. Mężczyzna propagował także prawicowo-ekstremistyczne i rasistowskie treści oraz teorie spiskowe. Aresztowania dokonano w Dortmundzie w poniedziałek.