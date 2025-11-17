Według mediów 200 żołnierzy kalifornijskiej Gwardii Narodowej wysłanych do Portland oraz 200 członków Gwardii Narodowej Teksasu wysłanych do Chicago powróci w niedzielę do swoich macierzystych stanów.

Administracja Trumpa wysłała Gwardię do Chicago i Portland na początku października. Miała ona wspierać działania służb imigracyjnych, które spotkały się ze sprzeciwem mieszkańców i aktywistów. Żołnierze nie dołączyli jednak do operacji służb ze względu na decyzje sądów, które zakwestionowały działania władz federalnych w tym zakresie.

400 żołnierzy wraca do domu. Pentagon zmienia kurs

Prezydent Trump skierował Gwardię Narodową również do innych miast rządzonych przez Demokratów, w tym do Los Angeles, Memphis i Waszyngtonu. Uzasadniał to walką z przestępczością oraz koniecznością wsparcia funkcjonariuszy służb federalnych i ochroną państwowego mienia.