Podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu, ostatniego, w Gdańsku. Będzie to zakomunikowane w ciągu następnych godzin stronie rosyjskiej oficjalną notą — powiedział Sikorski.

Kreml uderza w Polskę po decyzji Sikorskiego. "To degradacja relacji"

Reakcja Kremla przyszła niemal natychmiast. Rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow ocenił, że działania Warszawy doprowadziły relacje obu państw do stanu całkowitej zapaści.

Stosunki z Polską uległy całkowitemu pogorszeniu — stwierdził.

Według niego zamknięcie konsulatu to sygnał, że Warszawa rzekomo zmierza ku pełnemu zerwaniu kontaktów dyplomatycznych. Jest to prawdopodobnie przejaw tej degradacji, dążenia polskich władz do zerwania wszelkich możliwości nawiązania stosunków konsularnych lub dyplomatycznych — mówił Pieskow.

Sikorski odrzucił jednak sugestie, że Polska planuje całkowite przerwanie relacji dyplomatycznych z Rosją. Podkreślił, że zamknięcie konsulatu jest reakcją na działania Moskwy, ale nie oznacza formalnego odcięcia kanałów komunikacji.

Źródło: ONET, MEDIA