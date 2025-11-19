Sikorski w środę podczas konferencji prasowej podkreślił, że wielokrotnie ostrzegał Rosję, że jeśli ta nie odstąpi od swoich wrogich działań wobec Polski - dojdzie do dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej w naszym kraju.

Jak zauważył, Rosja nie tylko nie odstąpiła od ataków dywersyjnych na Polskę, ale te ataki eskaluje. Podkreślił, że gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, to mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym.

Mocny ruch MSZ. Polska zamyka rosyjski konsulat w Gdańsku

W związku z tym, ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź, podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego (w naszym kraju - PAP) rosyjskiego konsulatu w Gdańsku - poinformował. Dodał, że w ciągu najbliższych godzin zostanie to zakomunikowane stronie rosyjskiej w oficjalnej nocie.

Wcześniej Sikorski przedstawił w Sejmie informację w sprawie aktów dywersji na kolei.