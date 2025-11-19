Prawie 840 milionów kobiet, czyli 30,4 proc. kobiet powyżej 15. roku życia, doświadczyło choć raz przemocy fizycznej lub seksualnej.

316 milionów ofiar przemocy wśród kobiet tylko przez ostatni rok

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 11 proc. kobiet w wieku 15-49 lat, czyli prawie 316 mln, było obiektem przemocy ze strony partnera.

Zjawisko to nie jest równomiernie rozłożone na świecie. Najgorzej pod tym względem wypadają Azja Południowa (18,8 proc. kobiet doświadczyło przemocy) i Afryka Subsaharyjska (17,4 proc.), a najlepiej – Europa Zachodnia (3,3 proc.), Ameryka Północna (6,6 proc.) i Ameryka Łacińska (6,4 proc.).

Blisko 10 proc. Polek co najmniej raz w życiu doświadczyło przemocy

W Polsce 9,8 proc. kobiet co najmniej raz w życiu doświadczyło przemocy, której sprawcą był partner, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 1,7 proc. Z kolei 3,1 proc. polskich kobiet kiedykolwiek doznało przemocy ze strony osoby innej niż partner, a w ostatnim roku – 0,4 proc.

Kobiety zaczynają doświadczać przemocy bardzo wcześnie w życiu

WHO alarmuje, że kobiety zaczynają doświadczać przemocy bardzo wcześnie w życiu. Zjawisko to dotyczy 16 proc. nastolatek (15–19 lat). - To znaczy, że 12,5 mln dziewcząt na świecie jest obiektem przemocy ze strony męża lub partnera życiowego, zanim skończą 20 lat – powiedziała Lynnmarie Sardinha z wydziału zdrowia seksualnego kobiet w WHO.

Szef WHO: Na przemoc wobec kobiet reaguje się niezwykle rzadko

Przemoc wobec kobiet jest jedną z wcześniejszych i najbardziej powszechnych niesprawiedliwości, a jednocześnie reaguje się na nią niezwykle rzadko – podkreślił dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, komentując raport.

Dzieci z domów przemocowych częściej doświadczają przemocy

Autorzy dokumentu zauważają, że dzieci dorastające w domach, w których matka jest ofiarą przemocy emocjonalnej, fizycznej lub seksualnej, są bardziej podatne na problemy psychiczne i fizyczne w przyszłości. Dzieci, które widzą, jak stosuje się przemoc wobec ich matki, znacznie częściej w dorosłym życiu doświadczają przemocy albo same zaczynają ją stosować – powiedziała kierowniczka wydziału ds. praw i równości w WHO Avni Amin.