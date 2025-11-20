Rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził w czwartek jeden z punktów dowodzenia sił rosyjskich w Ukrainie – poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
Putin "udał się do jednego z punktów dowodzenia zgrupowania sił rosyjskich Zachód i przeprowadził rozmowę z szefem sztabu generalnego" sił zbrojnych Rosji Walerijem Gierasimowem – powiedział Pieskow.
Jak dodał, Putina poinformowano o sytuacji w Kostiantyniwce i Kramatorsku w obwodzie donieckim oraz wokół Kupiańska w obwodzie charkowskim.
Niespodziewana wizyta Putina w Ukrainie. Kreml publikuje komunikat
Według Gierasimowa siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem i zajęły 80 proc. Wołczańska, również w obwodzie charkowskim.
Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się do tych wiadomości.
