Putin "udał się do jednego z punktów dowodzenia zgrupowania sił rosyjskich Zachód i przeprowadził rozmowę z szefem sztabu generalnego" sił zbrojnych Rosji Walerijem Gierasimowem – powiedział Pieskow.

Jak dodał, Putina poinformowano o sytuacji w Kostiantyniwce i Kramatorsku w obwodzie donieckim oraz wokół Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Niespodziewana wizyta Putina w Ukrainie. Kreml publikuje komunikat

Według Gierasimowa siły rosyjskie przejęły kontrolę nad Kupiańskiem i zajęły 80 proc. Wołczańska, również w obwodzie charkowskim.

Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się do tych wiadomości.