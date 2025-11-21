Amerykański plan pokojowy może być podstawą "ostatecznego pokojowego uregulowania” konfliktu – ocenił w piątek przywódca Rosji Władimir Putin na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.
Komentarz Władimira Putina
Sądzę, że także on (amerykański plan – PAP) może stać się podstawą ostatecznego pokojowego uregulowania konfliktu – oznajmił Władimir Putin.
Więcej informacji wkrótce.
