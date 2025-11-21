Jedno ze źródeł powiedziało agencji, że w wypracowaniu alternatywnej propozycji prawdopodobnie wezmą również udział inne kraje europejskie.

Opinia Włoch i Niemiec na temat planu USA

Premier Włoch Giorgia Meloni rozmawiała w piątek z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem o amerykańskim planie pokojowym dla Ukrainy – poinformowała z kolei kancelaria szefowej włoskiego rządu. Oboje położyli nacisk na konieczność zawarcia trwałego i sprawiedliwego pokoju w interesie całej Europy.

W wydanym komunikacie kancelaria włoskiej premier, przybyłej do Johanesburga na szczyt G20, podała, że z Merzem dokonała ona wymiany opinii na temat planu USA.

"Podczas rozmowy podkreślono znaczenie wspierania trwających wysiłków negocjacyjnych i powtórzono, że końcowym celem jest osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju, w interesie całej Europy" – głosi komunikat.

Mowa w nim jest także o tym, że Meloni i Merz przyjęli z zadowoleniem odniesienie do "mocnych gwarancji bezpieczeństwa, zintegrowanych z szerszymi ramami stabilizacji europejskiej i transatlantyckiej, zgodnie z propozycją Włoch".

Szefowie rządów Włoch i Niemiec uznali ponadto, że inne elementy planu zasługują na dalsze zgłębienie.