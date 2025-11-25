Zalewski, który w Waszyngtonie odbył rozmowę z wiceszefem Pentagonu Elbridge’em Colbym, został zapytany po spotkaniu, czy nie obawia się, że w porozumieniu pokojowym kończącym wojnę na Ukrainie nie zostanie wynegocjowany zapis dotyczący redukcji sił sojuszniczych w Polsce.

Ja mogę odwoływać się wyłącznie do rozmowy, którą przeprowadziłem z twórcą strategii obronnej Stanów Zjednoczonych (Elbridge’em Colbym). (...) W tej kwestii nie ma żadnej wątpliwości, że Polska i wschodnia flanka nie będą ofiarami tego porozumienia, że tutaj po stronie amerykańskiej nie ma takiego sposobu myślenia - podkreślił.

Polska będzie "ofiarą" pokoju w Ukrainie? Wiceszef MON uspokaja

Wiceminister obrony narodowej pytany później o intencje Amerykanów, którzy w propozycji pokojowej zawarli punkt mówiący o stacjonowaniu europejskich myśliwców w Polsce, stwierdził, że "ponieważ ten punkt został wycofany, skwitowaliśmy, że bardzo dobrze". Już nie wchodziliśmy w genezę tego punktu. Ja nie wiem, kto ten punkt tam wprowadził, w związku z tym nie chcę tutaj dywagować. Dla mnie ważne jest to, że strona amerykańska rozumie, iż tego typu sformułowanie w takim dokumencie znaleźć się nie powinno - dodał.