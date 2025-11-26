Płomienie trawią bambusowe rusztowania ustawione przy wszystkich ośmiu blokach gęsto zbudowanego osiedla mieszkaniowego. W środku wciąż znajdują się odcięci ludzie.

Wśród ofiar śmiertelnych znajduje się strażak. Według źródeł wśród pozostałych 12 zabitych było co najmniej osiem kobiet.

Tragiczny pożar w Hongkongu. Co najmniej 13 ofiar, ludzie uwięzieni w płonących wieżowcach

Pożar wybuchł na terenie złożonego z ośmiu wysokościowców osiedla mieszkaniowego Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po. Budynki mieszczą blisko 2 tys. mieszkań, zamieszkanych przez 4,7 tys. osób.

Rozprzestrzenianie się ognia ułatwiły bambusowe rusztowania, rozstawione na zewnątrz remontowanych ponad 30-piętrowych budynków - przekazał portal BBC.