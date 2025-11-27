Agencja dpa przypomniała, że Angela Merkel pisała w swojej książce, iż państwa bałtyckie i Polska odrzuciły w 2021 r. proponowany przez nią format dialogu z Rosją.

Merkel: To nie jest przypisywanie winy Polsce

Była kanclerz podkreśliła w programie, że nie oznacza to "przypisywania winy". Wybuchła wojna, która zmieniła nasz świat. Jest to agresja Federacji Rosyjskiej, Republiki Rosyjskiej, Władimira Putina – powiedziała Merkel. Wszyscy nie byliśmy w stanie – ja, wszyscy inni, nie byliśmy w stanie zapobiec tej wojnie – dodała.

W październiku szerokim echem odbił się artykuł niemieckiego dziennika "Bild", w którym omówiono treść wywiadu Merkel dla węgierskiego kanału Partizan. Gazeta sugerowała, że była kanclerz "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym, pośrednio, o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później".

Merkel: Putin nie traktuje porozumień mińskich poważnie

W rozmowie z węgierskim dziennikarzem, dostępnej w serwisie YouTube, była liderka niemieckich chadeków powiedziała, że w czerwcu 2021 r. odniosła wrażenie, że Putin "nie traktuje już porozumień mińskich (z lat 2014-15, które miały uregulować konflikt w Donbasie – PAP) poważnie". Jak dodała, z tego powodu, wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, "chciała nowego formatu", by "bezpośrednio, jako UE, rozmawiać z Putinem".

Ale nie wszyscy to poparli. Przede wszystkim państwa bałtyckie i Polska były przeciwne, bo obawiały się, że nie ma wspólnej polityki wobec Rosji. Moim zdaniem, powinniśmy właśnie nad taką wspólną polityką pracować. (...). Potem ustąpiłam ze stanowiska, a następnie rozpoczęła się agresja Putina – wspominała Merkel.

Biuro Merkel: Te słowa po niemiecku mówią same za siebie

Biuro Merkel, zapytane o komentarz, podkreśliło, że "wypowiedzi byłej kanclerz w oryginalnym, niemieckim brzmieniu mówią same za siebie". "Zresztą nie są one niczym nowym" – przekazała PAP rzeczniczka biura byłej kanclerz.

Angela Merkel była kanclerzem Niemiec od listopada 2005 r. do grudnia 2021 r. W 2024 r. ukazały się jej wspomnienia, zatytułowane "Wolność. Wspomnienia 1954-2021". Obecnie polityczka jest na emeryturze, choć czasem zabiera głos w publicznych debatach.