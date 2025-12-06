Zderzeniu autobusu z ciężarówką w Turcji

Autobus pasażerski, jadący autostradą na trasie Izmir-Gaziantep, uderzył w tył ciężarówki, która zatrzymała się na drodze po pęknięciu opony.

Reklama

Zdjęcia pokazują, że przód autobusu został całkowicie zniszczony. Powołując się na biuro gubernatora prowincji Osmaniye, Anadolu podkreśliła, że wszyscy zabici lub ranni byli w autobusie, a ich ciała są obecnie identyfikowane.

Kierowca zatrzymamy

Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Służby zamknęły autostradę i przekierowały ruch na pobliską trasę - dodała agencja.