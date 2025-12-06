Siedem osób zginęło, a 11 zostało rannych, w wyniku zderzenia autobusu z ciężarówką w pobliżu miasta Osmaniye na południu Turcji - podała w sobotę agencja Anadolu.
Zderzeniu autobusu z ciężarówką w Turcji
Autobus pasażerski, jadący autostradą na trasie Izmir-Gaziantep, uderzył w tył ciężarówki, która zatrzymała się na drodze po pęknięciu opony.
Zdjęcia pokazują, że przód autobusu został całkowicie zniszczony. Powołując się na biuro gubernatora prowincji Osmaniye, Anadolu podkreśliła, że wszyscy zabici lub ranni byli w autobusie, a ich ciała są obecnie identyfikowane.
Kierowca zatrzymamy
Kierowca ciężarówki został zatrzymany przez policję. Służby zamknęły autostradę i przekierowały ruch na pobliską trasę - dodała agencja.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama