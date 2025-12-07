Poważny incydent na lotnisku Heathrow. Służby ratunkowe w akcji

Jak przekazało BBC, na lotnisku Heathrow doszło do "poważnego incydentu". Wskazano na "utrudnienia na lotnisku spowodowanych przez służby ratunkowe". Dokładny charakter incydentu nie został jeszcze podany. Trwa operacja prowadzona przez ratowników i policję.

"Nasze zespoły reagują na incydent z udziałem służb ratunkowych na parkingu wielopoziomowym w Terminalu 3" - podano w oświadczeniu lotniska.

Według doniesień Sky News, poszkodowanym udzielana jest pomoc medyczna, jednak ich obrażenia nie są znaczące.

Interweniowały służby

Jak podał The Guardian, Metropolitan Police miało aresztować mężczyznę podejrzanego o napaść po ataku, do którego doszło na wielopoziomowym parkingu Terminalu 3 lotniska Heathrow. Funkcjonariusze, w tym uzbrojeni policjanci, zostali wezwani w reakcji na zgłoszenia o spryskaniu kilku osób substancją prawdopodobnie będącą gazem pieprzowym. Jak wyjaśnił dowódca Peter Stevens, incydent nie jest traktowany jako akt terroru, a wstępne ustalenia wskazują, że zdarzenie było wynikiem eskalacji kłótni między grupą osób, które się znały.