Choć nie wiadomo jeszcze, z jakiego kierunku przyleci ta osoba, pracownicy lotniska opierają swoje przypuszczenia na analizach operacyjnych. Daniel Majowski z Biura Prasowego Polskich Portów Lotniczych zwraca uwagę, że o wszystkim zadecyduje sytuacja w ruchu lotniczym w dniu wydarzenia.

Z uwagi na to, że prawie połowę operacji na Okęciu wykonują samoloty PLL LOT, szansa, że wyróżniony pasażer przyleci właśnie ich rejsem, jest bardzo duża. Jak przekazano w komunikacie, "to prawie połowa wszystkich [lotów — przyp. red.] z Warszawy, przez co prawdopodobieństwo trafienia pasażera tej linii jest niezwykle wysokie".

Lotnisko w Warszawie szykuje wielkie święto. Kto zostanie pasażerem 22 222 222?

Dla narodowego przewoźnika osiągnięcie tej liczby to dowód, że rok 2025 przejdzie do historii firmy. Dziś przekroczyliśmy już magiczną liczbę 22 milionów, co potwierdza, że w tym roku pobijemy ubiegłoroczny rekord — jak czytamy na radiozet.pl - przekazał Majowski.

Specjalnie wyróżniony pasażer po wylądowaniu zostanie poproszony do sektora AB terminala. Tam przywitają go przedstawiciele PPL i PLL LOT, którzy wręczą mu okolicznościowe prezenty.

