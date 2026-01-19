Strzelanina w Czechach

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi - podaje agencja Reuters.

Są ranni. "Sytuacja jest poważna"

Na platformie X, jak podaje portal RMF FM, służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - Nie jest znany motyw sprawcy. Policja poinformowała, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 6 osób jest rannych.

Minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar udał się na miejsce ataku.

Sytuacja jest poważna, ale według moich informacji nie ma dalszego zagrożenia, napastnik nie żyje - napisał Metnar.