W poniedziałek w miejscowości Chřibská w Czechach doszło do strzelaniny. Jak informuje lokalna policja, zginęły dwie osoby, a co najmniej sześć osób zostało rannych. "Napastnik został zabity" - podaje agencja Reuters.
Strzelanina w Czechach
Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi - podaje agencja Reuters.
Są ranni. "Sytuacja jest poważna"
Na platformie X, jak podaje portal RMF FM, służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku - Nie jest znany motyw sprawcy. Policja poinformowała, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 6 osób jest rannych.
Minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar udał się na miejsce ataku.
Sytuacja jest poważna, ale według moich informacji nie ma dalszego zagrożenia, napastnik nie żyje - napisał Metnar.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Dalszy ciąg materiału pod wideo
Reklama
Reklama
Reklama