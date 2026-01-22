Do strzelaniny doszło w niewielkim mieście Lake Cargelligo, liczącym około 1,5 tys. mieszkańców.

W wyniku tego zdarzenia trzy osoby zginęły – dwie kobiety i mężczyzna – a kolejny mężczyzna został ranny i w stanie ciężkim, ale stabilnym został przewieziony do szpitala.

Apel policji po strzelaninie

Sprawca lub sprawcy prawdopodobnie wciąż przebywają nawolności. Policja zaapelowała do lokalnych mieszkańców o pozostanie w domach.

Do strzelaniny doszło w dniu żałoby narodowej, upamiętniającej ofiary ataku terrorystycznego z 14 grudnia, do którego doszło na plaży w Bondi w Sydney. Dwaj napastnicy otworzyli wówczas ogień do osób uczestniczących w obchodach żydowskiego święta Chanuka. Zginęło 15 osób, a około 40 zostało rannych.

Zaostrzenie prawa dostępu do broni

Niższa izba parlamentu Australii przyjęła we wtorek ustawy zaostrzające zasady dostępu do broni palnej, a także podwyższające kary za przestępstwa motywowane nienawiścią. Postanowiono również wdrożyć największy ogólnokrajowy program skupu broni palnej od 30 lat, czyli od podobnych decyzji podjętych po masakrze w Port Arthur na Tasmanii w 1996 r., gdy sprawca działający w pojedynkę zabił 35 osób.