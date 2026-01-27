Kolekcja "Happy Doggy" to seria czterech gumowych gryzaków. Projektanci zainspirowali się klasycznym menu restauracji, nadając zabawkom kreatywne nazwy i kształty: Fun’Fries – gumowe frytki, Sundae’Ball – piłka przypominająca lody Sundae, Fly’Bun – latająca bułka, Chauss’Pom – gryzak w kształcie klapka.

Jean-Guillaume Bertola, dyrektor marketingu McDonald’s France, podkreśla, że sieć chce pomagać właścicielom w dzieleniu się radosnymi chwilami z ich pupilami.

Psia kolekcja w McDonald's

Decyzja o stworzeniu psiej kolekcji to efekt głębokich zmian społecznych. Statystyki pokazują, że co trzeci Francuz ma psa, a czworonogi towarzyszą nam dziś niemal wszędzie – od sklepów po wakacyjne wyjazdy. Szczególnie mocno widać to w pokoleniu Z. Według badania Mars Global Pet Parent Study z 2024 roku, prawie co druga młoda osoba uznaje swojego zwierzaka za najważniejszą istotę w życiu. McDonald’s dostrzegł ten trend i postanowił dopasować swoją ofertę do nowej rzeczywistości. Za nową kampanię odpowiada agencja DDB Paris. Kampania ma pokazać, że sieć jest miejscem przyjaznym nie tylko dla ludzi, ale i dla ich najlepszych przyjaciół.