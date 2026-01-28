Pierwsza dama USA Melania Trump wezwała Amerykanów do jedności wobec wydarzeń w Minnesocie, gdzie w sobotę agenci federalni zastrzelili na ulicy 37-letniego Alexa Prettiego, pielęgniarza na oddziale intensywnej terapii w szpitalu dla weteranów. Zaapelowała o pokojowy udział w protestach.

Okręty wojenne USA płyną na Bliski Wschód. Donald Trump ostrzega Iran
Okręty wojenne USA płyną na Bliski Wschód. Donald Trump ostrzega Iran

Zobacz również

"Musimy się zjednoczyć"

"Musimy się zjednoczyć. Apeluję o jedność. Wiem, że mój mąż, prezydent, przeprowadził wczoraj wspaniałą rozmowę z gubernatorem (Minnesoty) i burmistrzem (Minneapolis). Pracują razem nad tym, by zapanował pokój, by nie było rozruchów" - powiedziała Melania Trump we wtorek w telewizji Fox News. "Jestem przeciwko przemocy, więc proszę, jeśli bierzecie udział w proteście, protestujcie w sposób pokojowy. Musimy się zjednoczyć w tych czasach" - zaapelowała pierwsza dama USA.

Reklama
Przesunięto wskazówki Zegara Zagłady. Ludzkość na progu katastrofy
Przesunięto wskazówki Zegara Zagłady. Ludzkość na progu katastrofy

Zobacz również

Melania Trump rzadko komentuje bieżące wydarzenia

Jak zauważyła stacja CNN, Melania Trump rzadko komentuje bieżące wydarzenia w kraju w czasie drugiej kadencji Donalda Trumpa. We wtorek Melania Trump wystąpiła w Fox News z Białego Domu w związku z zaplanowaną na 29 stycznia premierą filmu dokumentalnego pod tytułem „Melania”, który przedstawia 20 dni poprzedzających inaugurację Trumpa z perspektywy jego małżonki.

Ludzie nie wierzą Melani Trump

"Ludzie protestują pokojowo, dopóki nie pojawi się gestapo w postaci policji jej męża" - piszą internauci po wystąpieniu Melani Trump. "Ktokolwiek bierze ją na poważnie?", "Niech twój mężuś upubliczni nieredagowane akta Epsteina", "Czy ona coś paliła?", "Kobieto, zamknij się", "To nie protestujący są problemem" - reakcje są mocne.