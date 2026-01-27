We wtorek, 27 stycznia 2026 roku, "Bulletin of the Atomic Scientists" ogłosił, że Zegar Zagłady wskazuje 85 sekund do północy. To symboliczny moment, który oznacza, jak blisko - zdaniem naukowców - ludzkość znajduje się od autodestrukcji. W 2025 roku zegar wskazywał 89 sekund do północy, a w latach 2023 i 2024 - 90 sekund.

Dlaczego przesunięto wskazówki Zegara Zagłady?

Decyzja o przesunięciu wskazówek wynika z braku postępów w walce z globalnymi zagrożeniami. Naukowcy wymieniają m.in. ryzyko użycia broni jądrowej, kryzys klimatyczny, zagrożenia biologiczne oraz rozwój "technologii zakłócających", takich jak sztuczna inteligencja. Wśród czynników pogarszających sytuację wymieniono także szerzenie dezinformacji i teorii spiskowych.

Reklama

"Jesteśmy blisko zniszczenia świata"

“Ludzkość nie poczyniła wystarczających postępów w zakresie zagrożeń egzystencjalnych, które zagrażają nam wszystkim” - powiedziała prezes i dyrektor generalna Bulletin Alexandra Bell. “Zegar Zagłady to narzędzie do komunikowania, jak blisko jesteśmy zniszczenia świata za pomocą technologii, które sami stworzyliśmy. Rośnie ryzyko, na jakie narażamy się w związku z bronią nuklearną, zmianami klimatycznymi i przełomowymi technologiami. Liczy się każda sekunda i kończy nam się czas" - powiedziała Alexandra Bell.

Zagrożenia dla ludzkości rosną

Naukowcy podkreślają, że cofnięcie wskazówek jest możliwe, jeśli świat podejmie zdecydowane działania. Najdalej od północy zegar był w 1991 roku - 17 minut - po podpisaniu traktatu rozbrojeniowego przez USA i ZSRR. Eksperci apelują o globalną współpracę i zaangażowanie społeczne na rzecz ograniczenia zagrożeń.

Mrok o północy, czyli ludzkość przestanie istnieć

"Kiedy zegar wskazuje północ, oznacza to, że doszło do jakiejś wymiany nuklearnej lub katastrofalnej zmiany klimatu, która unicestwiła ludzkość. Nigdy nie chcemy tam dotrzeć i nie będziemy tego wiedzieć, kiedy to nastąpi" - przekazała Rachel Bronson, była prezes Bulletin.

Zegar Zagłady tyka od 1947 r.

Zegar Zagłady powstał z inicjatywy naukowców odpowiedzialnych za budowę pierwszej bomby atomowej w ramach Projektu Manhattan. W 1947 roku zaczęli wydawać pismo "Bulletin of the Atomic Scienticists" - publikowane są tam materiały, mówiące o zagrożeniu wojną nuklearną.