Porozumienie Gaz-System i HTS - zwiększenie przepustowości od lutego 2026

„Polski operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System oraz Operator HTS (systemu transportu gazu) Ukrainy uzgodnili stopniowe zwiększanie przepustowości dla importu gazu z Polski do Ukrainy od początku lutego 2026 roku. Do końca kwietnia przepustowość tego kierunku wzrośnie z 15,3 mln metrów sześciennych do 18,4 mln metrów sześciennych na dobę” - napisał Szmyhal w komunikatorze Telegram.

Jak zaznaczył, dzięki temu porozumieniu można będzie zapewnić stabilne dostawy ciepła do ukraińskich domów, szpitali, szkół i innych ważnych dla społeczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej.

Sytuacja na froncie energetycznym - zimowe problemy

Wojska rosyjskie ostrzeliwują obiekty energetyczne Ukrainy w warunkach surowej zimy. W wielu domach, m.in. w Kijowie, brakuje prądu, ciepła, a nawet dostaw bieżącej wody.

Bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja tras

Szmyhal wyjaśnił, że zwiększenie zdolności importowych jest częścią systemowej pracy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz dywersyfikacji tras dostaw gazu.

Rola kierunku polskiego - dostęp do różnych źródeł

„Kierunek polski zapewnia dostęp do różnych źródeł gazu i pozostaje jednym z kluczowych dla importu. W 2025 roku przez Polskę dostarczono 2,1 mld metrów sześciennych gazu - ponad 30 proc. całkowitego wolumenu importu, w tym około 600 mln metrów sześciennych amerykańskiego LNG” - napisał Szmyhal. „Dziękujemy polskim partnerom za konsekwentne wsparcie Ukrainy oraz wspólną pracę na rzecz wzmocnienia naszej odporności energetycznej” - zaznaczył wicepremier.

Komunikat Gaz-System - zwiększenie możliwości eksportu

19 stycznia Gaz-System poinformował, że od 1 lutego zwiększy możliwości eksportu gazu na Ukrainę w okresie do końca kwietnia 2026 r. całkowita oferowana przepustowość - ciągła oraz przerywana - wzrośnie z 600 tys. m sześc./h do 720 tys. m sześc. na godzinę.

Według Gaz-Systemu zwiększone możliwości eksportowe to efekt ukończenia z końcem 2025 r. modernizacji stacji pomiarowej na połączeniu międzysystemowym z Ukrainą w Hermanowicach.

Operator zastrzegł, że wprowadzane rozwiązanie ma charakter tymczasowy, a rozwój technicznych możliwości eksportowych gwarantujących trwałe, większe dostawy gazu ziemnego w kierunku Ukrainy wymagać będzie dodatkowych inwestycji w infrastrukturę przesyłową.

Harmonogram przepustowości (luty-wrzesień 2026)

Zgodnie z danymi operatora od 1 lutego do 30 kwietnia 2026 r. przepustowość ciągła wyniesie 460 tys. m sześc. na godzinę, a dodatkowa przepustowość przerywana - 260 tys. m sześc. na godzinę. Od 1 maja do 30 czerwca, przy tym samym poziomie przepustowości ciągłej, przepustowość przerywana spadnie do 140 tys. m sześc. na godzinę. Od 1 lipca do końca roku gazowego, czyli 30 września, oba rodzaje przepustowości powrócą do aktualnych poziomów - po 300 tys. m sześc. na godzinę.

Aukcje dodatkowych przepustowości

Dodatkowe przepustowości zostaną przez Gaz-System wystawione na aukcje, na których zainteresowani eksportem gazu w kierunku Ukrainy będą mogli je kupić.

Skala przesyłu w 2025 roku

W całym 2025 r. poprzez połączenie międzysystemowe Hermanowice-Drozdowicze z Polski na Ukrainę popłynęło ponad 23 mld m sześc. gazu.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce, jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.