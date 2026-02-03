Wiadomości wymienione przez Bannona i Jeffreya Epsteina są częścią akt sprawy opublikowanych przez amerykański resort sprawiedliwości, które przeanalizował "Spiegel".

Zaskakująca zażyłość Bannona z Epsteinem

Zdaniem tygodnika relacja byłego doradcy Trumpa z Epsteinem była znacznie bliższa, niż dotąd sądzono. Do śmierci Epsteina w 2019 r. obaj regularnie się kontaktowali, komentując bieżące wydarzenia polityczne. W jednej z wiadomości Epstein żartował, że jest dla Bannona "najlepiej opłacanym przewodnikiem turystycznym w historii".

Z akt wynika również, że Epstein oferował Bannonowi pomoc logistyczną podczas jego podróży. W marcu 2018 r., gdy Bannon przebywał w Paryżu, Epstein zaprosił go do siebie, przekazując nawet kod dostępu do mieszkania. Ostatecznie doszło jedynie do krótkiego spotkania – czytamy w "Spieglu".

Znaczną część korespondencji stanowiły komentarze dotyczące polityki europejskiej i niemieckiej. Pod koniec maja 2019 r., po ogłoszeniu rezygnacji przez brytyjską premier Theresę May, Epstein gratulował Bannonowi, pisząc o "dobrej robocie". Bannon odpowiadał, że wkrótce podobny los może spotkać kanclerz Niemiec Angelę Merkel oraz prezydenta Francji Emmanuela Macrona, nawiązując do wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniach 23-26 maja 2019 r.

Angela Merkel "wkrótce wpadnie pod autobus"

Bannon, który także publicznie wielokrotnie krytykował Merkel, nazywając ją "niekompetentną" i "najbardziej destrukcyjną polityczką XXI wieku", w korespondencji wyraził nadzieję, że wkrótce "wpadnie ona pod autobus".

Niemcy "wolą Adolfa Hitlera od Angeli Merkel"

W jednej z wiadomości do Epsteina, wysłanej przez osobę o utajnionej tożsamości, pisano, że w Niemczech wciąż są ludzie, którzy "wolą Adolfa Hitlera od Angeli Merkel" – przy jednoczesnym podkreśleniu, że nie ma już czołowych polityków, którzy "chwaliliby szlachetność nazistów".

"Spiegel" przypomniał, że w latach 2018–19 Bannon próbował rozszerzać swoje wpływy w Europie. W tym czasie spotykał się m.in. z liderami prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) - Alice Weidel i Tinem Chrupallą.

Od dłuższego czasu AfD buduje sieć kontaktów z bliskim Trumpowi ruchem MAGA (Make America Great Again).