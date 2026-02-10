Angela Merkel znów w grze? Oficjalne oświadczenie jej sztabu

Angela Merkel przerywa wieloletnią izolację od CDU. Jak donoszą niemieckie media, powołując się na biuro byłej kanclerz, weźmie ona udział w nadchodzącym spotkaniu partii. Stuttgart, zaplanowany na końcówkę lutego.

Angela Merkel gościem na zjeździe CDU

Po ponad czteroletniej nieobecności na partyjnych salonach, Angela Merkel powraca na zjazd CDU. Była kanclerz potwierdziła swoją obecność w Stuttgarcie 20 lutego. Choć zaproszenie dla byłych liderów partii jest rutynową procedurą, decyzja Merkel o jego przyjęciu wywołała w Niemczech spore poruszenie.

Będzie to jej pierwszy osobisty udział w takim wydarzeniu od 2019 roku. Zgodnie z zapowiedzią biura, Merkel pojawi się jako gość honorowy jedynie w pierwszym dniu obrad – opuści salę tuż po wyborze nowego przewodniczącego.

Kulisy napięć: Merkel i Merz

Moment wizyty jest szczególnie wymowny. Jak zauważają media, zjazd w Stuttgarcie ma być triumfem Friedricha Merza, który ubiega się o reelekcję na stanowisku szefa partii. Relacje między tą dwójką od dawna określane są jako "lodowate”: Merkel konsekwentnie omijała zjazdy w 2022 i 2024 roku, co interpretowano jako chęć odcięcia się od nowej linii partii.

W maju ubiegłego roku była kanclerz była obecna w Bundestagu podczas wyboru Merza na kanclerza, jednak opuściła parlament po pierwszej, nieudanej turze głosowania. Nie pojawiła się również na hucznych 70. urodzinach Merza, tłumacząc się podróżą do Izraela.

Życie na politycznej emeryturze

Od czasu przekazania władzy w grudniu 2021 roku, Angela Merkel wiedzie spokojne życie, dzieląc czas między Berlin a Brandenburgię. Moja obecność to wyjątek potwierdzający regułę - przekazało biuro byłej kanclerz, ucinając spekulacje o jej powrocie do aktywnej polityki.

Czy Merkel wróci do polityki?

"Zeit” podkreśla, że nie należy interpretować tego kroku jako zapowiedzi powrotu Merkel do aktywnej polityki.

Źródło: Polskiobserwator