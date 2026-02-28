W poście zamieszczonym na Telegramie rosyjski resort zarzucił USA i Izraelowi, że "zasłaniając się obawą" o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie.

Według MSZ wspólnota międzynarodowa musi natychmiast przedstawić obiektywną ocenę "nieodpowiedzialnych działań, które grożą dalszą destabilizacją sytuacji w regionie".

Jest pierwsza reakcja Rosji po ataku na Iran. Ostre słowa pod adresem USA

MSZ podkreśliło, że szczególne zaniepokojenie budzi "seryjny charakter" ataków przypuszczanych w ostatnich miesiącach przez USA na międzynarodowe podstawy porządku światowego.

Resort zadeklarował, że Rosja tak jak dotąd jest gotowa pomagać w pokojowych rozwiązaniach w oparciu o prawo międzynarodowe, wzajemny szacunek i równowagę interesów.

Rosja wezwała też swoich obywateli do opuszczenia Izraela.