Władze w Teheranie działają w trybie awaryjnym. Po zmasowanych atakach USA i Izraela, w których zginęli najważniejsi dowódcy, prezydent Masud Pezeszkian powołał nowego szefa resortu obrony. Generał Sajed Madżid ibn al-Reza przejmuje obowiązki w momencie, gdy kraj mierzy się z największym kryzysem militarnym od lat.