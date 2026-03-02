Prezydent Iranu Masud Pezeszkian powierzył stery ministerstwa obrony generałowi Sajedowi Madżidowi ibn al-Rezie. Informację tę przekazał oficjalnie rzecznik prezydenta na platformie X. Nowy szef resortu to doświadczony oficer z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Generał Madżid objął stanowisko jako "pełniący obowiązki".

Krwawy bilans ataków. Śmierć najważniejszych dowódców

Nagła nominacja to wynik wydarzeń z minionego weekendu. W sobotnich atakach zginęli Amir Nasirzade – dotychczasowy minister obrony, Abdulrahim Musawi – szef sztabu generalnego sił zbrojnych, Mohammad Pakpur – dowódca Korpusu Strażników Rewolucji.

